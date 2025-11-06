На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дженнифер Лоуренс наказывали коллеги, с которыми она не переспала

Актриса Лоуренс заявила, что коллеги обижались на ее нежелание спать с ними
Andrea Raffin/Shutterstock/FOTODOM

Актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что коллеги-мужчины, с которыми она не переспала, «наказывали» ее за это. Беседу 35-летней артистки с подкастом Las Culturistas цитирует издание Metro.

35-летняя Лоуренс объяснила, что она не хотела использовать координатора по интимным сценам «Die My Love» в недавних совместных съемках с актером Робертом Паттинсоном.

«С Робом я чувствовала себя в безопасности. Он не извращенец и очень влюблен в [свою партнершу] Сьюки [Уотерхаус]. В основном мы просто говорили о наших детях и отношениях», — сказала она.

В противном случает, продолжила актриса, ей пришлось бы прибегнуть к помощи координатора.

«Многие актеры-мужчины обижаются, если вы не хотите с ними спать, и тогда начинается наказание. Он был не таким», — сказала она.

Накануне Дженнифер Лоуренс объяснила, почему перестала критиковать президента США Дональда Трампа. Актриса считает, что ее слова никак не повлияют на общественность и люди продолжат голосовать.

Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала, какую пластическую операцию сделает в этом году.

