Дженнифер Лоуренс наказывали коллеги, с которыми она не переспала

Актриса Лоуренс заявила, что коллеги обижались на ее нежелание спать с ними

Актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что коллеги-мужчины, с которыми она не переспала, «наказывали» ее за это. Беседу 35-летней артистки с подкастом Las Culturistas цитирует издание Metro.

35-летняя Лоуренс объяснила, что она не хотела использовать координатора по интимным сценам «Die My Love» в недавних совместных съемках с актером Робертом Паттинсоном.

«С Робом я чувствовала себя в безопасности. Он не извращенец и очень влюблен в [свою партнершу] Сьюки [Уотерхаус]. В основном мы просто говорили о наших детях и отношениях», — сказала она.

В противном случает, продолжила актриса, ей пришлось бы прибегнуть к помощи координатора.

«Многие актеры-мужчины обижаются, если вы не хотите с ними спать, и тогда начинается наказание. Он был не таким», — сказала она.

