Кудрявцева решилась на публичные откровения: «Ненавижу понты и не прощаю предательства»

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что никогда не примет в людях тупость

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Telegram-канале своими жизненными принципами и тем, что для нее действительно важно.

Кудрявцева назвала себя взрослой и самодостаточной, ценящей в людях честность, красоту и ум.

«Ненавижу понты, лицемерие, браваду и красивые слова без поступков. Ненавижу тупость и глупость. И не прощаю предательства», — написала она.

По словам Кудрявцевой, ее круг общения давно сформирован: она с осторожностью впускает новых людей, предпочитая проверенные временем отношения.

«Мое счастье — это мои дети! Я ребенок, потому что жива мама, и я ее боготворю. Моя сестра — это богиня, если бы я была мужиком, то женилась бы на ней. Она у меня крутая», — отметила знаменитость.

В конце Кудрявцева призналась, что с сентября не было ни одного выходного дня, поэтому особенно ценит моменты тишины рядом с дочерью.

«Сейчас я лежу рядом с Машкой, она сопит в две ноздри и сложила на меня ноги, а я ее нюхаю и понимаю, какое это счастье!» — заключила телеведущая.

Кудрявцева растит шестилетнюю Марию от хоккеиста Игоря Макарова, который на 16 лет ее моложе. Телеведущая признавалась, что они долгое время мечтали о детях, но ей не удавалось забеременеть. Тогда звезда согласилась на ЭКО, и с третьей попытки все получилось.

Ранее актриса Паулина Андреева призвала перестать бояться боли на фоне развода с Бондарчуком.