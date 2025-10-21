Опера Вагнера «Тангейзер» вернется на сцену зала «Зарядье»

Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» возвращается на сцену зала «Зарядье». Постановка будет показана 25 и 26 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Постановка оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера, созданная режиссером Константином Балакиным специально для зала «Зарядье», возвращается на сцену 25 и 26 октября», – говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, в основе произведения лежат средневековые легенды, однако постановка отличается современным подходом.

Режиссер Константин Балакин рассказал, что стиль и направление постановки не воссоздают XIII век.

«У нас минимальное количество предметов на сцене и атмосфера, которая создана при помощи светового оформления. Поэтому мы соединяем сценическое пространство с залом, приглашая зрителей стать соучастниками событий оперы», – приводит его слова агентство «Москва».

Отмечается, что исполнит оперу Государственный академический русский хор имени Свешникова при содействии Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и главный дирижер постановки выступил Иван Рудин.

Как напомнили организаторы, премьера постановки «Тангейзер» состоялась в Большом зале 17 и 18 мая 2025 года.