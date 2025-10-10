Названы победители фестиваля актуального российского кино «Маяк 2025»

Гран-при за лучший фильм получила картина «Здесь был Юра» на фестивале «Маяк»

Полнометражный дебют Сергея Малкина «Здесь был Юра» стал обладателем главного приза фестиваля актуального российского кино «Маяк-2025». Об этом сказано на сайте фестиваля.

Мероприятие проходило в Геленджике с 4 по 9 октября. Также режиссеру Сергею Малкину вручили специальный приз на фоне итогов голосования 13 кинокритиков и двух Telegram-каналов, итоги которых были опубликованы на «Афише Daily». Создателю фильма «Здесь был Юра» вручили книгу Хосе Луиса Гонсалеса Масиаса «Кругосветный атлас маяков».

Помимо работы Малкина, на «Маяке-2025» лучшей режиссерской работой была признана картина «Картины дружеских связей» Сони Райзман. За лучший сценарий отмечена работа Екатерины Тирдатовой над фильмом «Над вечным покоем». Лучшей операторской работой стал труд Олега Лукичева, участвовавший в рамках того же фильма.

В актерских номинациях победили Мария Карпова за лучшую женскую роль в «Картинах дружеских связей» и Константин Хабенский за лучшую мужскую роль в фильме «Здесь был Юра». Среди дебютов выделилась работа Нины Воловой «Фейерверки днем».

До этого «Газета.Ru» рассказывала, что на фестивале «Маяк» состоялась премьера фильма «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. Кинокритик издания поделился, какой, по его мнению, получилась амбициозная работа нового классика отечественного кинематографа.

Ранее «Газета.Ru» назвала 7 новых классных российских фильмов 2025 года, на которые стоит обратить внимание.