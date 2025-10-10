На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы победители фестиваля актуального российского кино «Маяк 2025»

Гран-при за лучший фильм получила картина «Здесь был Юра» на фестивале «Маяк»
true
true
true
close
Пресс-служба кинофестиваля «Маяк»

Полнометражный дебют Сергея Малкина «Здесь был Юра» стал обладателем главного приза фестиваля актуального российского кино «Маяк-2025». Об этом сказано на сайте фестиваля.

Мероприятие проходило в Геленджике с 4 по 9 октября. Также режиссеру Сергею Малкину вручили специальный приз на фоне итогов голосования 13 кинокритиков и двух Telegram-каналов, итоги которых были опубликованы на «Афише Daily». Создателю фильма «Здесь был Юра» вручили книгу Хосе Луиса Гонсалеса Масиаса «Кругосветный атлас маяков».

Помимо работы Малкина, на «Маяке-2025» лучшей режиссерской работой была признана картина «Картины дружеских связей» Сони Райзман. За лучший сценарий отмечена работа Екатерины Тирдатовой над фильмом «Над вечным покоем». Лучшей операторской работой стал труд Олега Лукичева, участвовавший в рамках того же фильма.

В актерских номинациях победили Мария Карпова за лучшую женскую роль в «Картинах дружеских связей» и Константин Хабенский за лучшую мужскую роль в фильме «Здесь был Юра». Среди дебютов выделилась работа Нины Воловой «Фейерверки днем».

До этого «Газета.Ru» рассказывала, что на фестивале «Маяк» состоялась премьера фильма «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. Кинокритик издания поделился, какой, по его мнению, получилась амбициозная работа нового классика отечественного кинематографа.

Ранее «Газета.Ru» назвала 7 новых классных российских фильмов 2025 года, на которые стоит обратить внимание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами