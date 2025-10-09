На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ники Минаж просят депортировать

Певицу Ники Минаж потребовали депортировать
Mario Anzuoni/Reuters

В США создали петицию с просьбой депортировать американскую рэпершу Ники Минаж. Обращение опубликовано на change.org.

Авторы петиции хотят, чтобы ее выслали на родину — в Тринидад. Они считают, что артистка пренебрегает законом США и моралью.

«Ее неадекватное поведение привело к тому, что она начала преследовать Картеров, уважаемую и совершенно ни в чем не повинную американскую семью. Несмотря на отсутствие каких-либо веских причин для преследования, ее неустанные нападки стали источником стресса и разрушили их жизнь», — заявляются авторы.

В публикации отмечается, что муж Минаж — Кеннет Петти, который был уличен в сексуализированном насилии. Утверждается, что певица якобы запугивает и угрожает жертвам супруга.

«Это не просто личная обида — это вопрос, вызывающий общественный резонанс. Влиятельный статус Ники Минаж не дает ей права нарушать закон и моральные нормы. Ее действия показали, что она представляет угрозу не только для тех, на кого она напала, но и для общества в целом», — отмечают в петиции.

На данный момент петицию подписало 456 человек.

Ранее Ники Минаж обвинили в избиении помощника.

