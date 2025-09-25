На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Вася! Что с тобой?»: Шукшин рыдал в поезде, узнав о судьбе Разина

Дочь Бондарчука Наталья: отец не успел снять фильм о Разине по Шукшину
true
true
true
close
Олег Макаров/РИА Новости

Дочь режиссера Сергея Бондарчука Наталья призналась в интервью kp.ru, что отец тяжело переживал кончину актера и писателя Василия Шукшина и глубоко сожалел, что не успел снять картину о Степане Разине по его сценарию.

Бондарчук пообещал Шукшину, что возьмется за ленту по окончании работы над драмой «Они сражались за Родину» — в том числе договорится с цензорами.

«Делом всей жизни для Шукшина было снять фильм о Разине по своему роману «Я пришел дать вам волю». Себя он видел в роли Стеньки. Но чиновники оттягивали съемки. Боялись картины про волю», — пояснила дочь режиссера.

Съемки проекта, уточнила наследница, так и не начались, поскольку Шукшина не стало. И на премьере фильма «Они сражались за Родину» отец ей прошептал: «Лучше бы его [фильма] не было. Вася, Вася, Вася…» Таким образом Бондарчук намекнул, что сожалеет о том, что взялся за свой проект вместо того, что предлагал друг.

По словам Натальи, отец очень любил Шукшина. Она также вспомнила, как однажды супруга актера Лидия Федосеева-Шукшина рассказала трогательную историю о муже.

«Едут они с Шукшиным в поезде, и вдруг он как зарыдает. Лида всполошилась: «Вася! Что с тобой?» А он сквозь рыдания говорит: «Разина не стало!» То есть он в своем сознании пережил этот момент», — поделилась Бондарчук.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла состояние здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами