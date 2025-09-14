Скончался актер сериалов «Морские дьяволы» и «Тайны следствия» Дмитрий Лагачев

Актер театра и кино, сыгравший в сериалах «Тайны следствия» и «Морские дьяволы», Дмитрий Лагачев умер в возрасте 56 лет. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала актриса петербургского Театра «Мастерская» Кристина Шаманиди-Бойцова.

Она рассказала, что Лагачев ушел из жизни 13 сентября. По какой причине артист скончался, в публикации не уточняется.

«Страшная невосполнимая потеря!!! Один из светлейших людей в моей жизни <...>. Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист, и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь!!!» — написала Шаманиди-Бойцова.

Лагачев родился в ноябре 1968 года. Он учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. В 1992 году — за год до выпуска — его приняли в труппу Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева. В 2005 году актер получил звание заслуженного артиста России, а в 2013 году стал доцентом в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

За годы работы в театре ему довелось сыграть более 40 ролей. Кроме того, Лагачев был профессиональным актером дубляжа и снимался в кино. Одними из наиболее известных его работ являются сериалы «Морские дьяволы» и «Тайны следствия», а также фильм «Гарпастум».

Ранее в России на 93-м году жизни умер режиссер Валерий Усков.