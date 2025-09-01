BEARWOLF рассказала, как эмоциональный упадок помог ей прийти в музыку

Певица BEARWOLF (Валерия Василевская – настоящее имя) призналась, что открыла для себя музыку во время эмоционального упадка. Ее слова «Газете.Ru» передала МТС Музыка.

«Было ощущение тупика из-за отсутствия развития творческого потенциала. И в какой-то момент я просто начала писать стихи, а далее начались поиски специалистов, которые могли бы помочь с музыкальным оформлением моих произведений», — поделилась артистка.

Василевская рассказала, что в детстве мечтала стать балериной. Танцовщицы казались певице воплощением совершенства. Ее впечатляла их грациозность, легкость, изящность, но при этом сила и сосредоточенность.

«Для меня они были не просто участницами спектакля, а казались героинями волшебного мира, где царит музыка и красота», — рассказала артистка.

BEARWOLF начала музыкальную карьеру в 2023 году, выпустив дебютный трек «Мы падали». На данный момент артистка гастролирует по России и принимает участие в музыкальных фестивалях.

