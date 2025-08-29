«С Пушкиным вообще многое легче»: Михалкова раскрыла практическую пользу от «Евгения Онегина»

Писательница Елена Михалкова советует молодежи читать Пушкина, поскольку сама часто возвращается к произведениям русского классика. Об этом автор популярной серии детективов «Расследования Макара Илюшина и Сергея Бабкина» сообщила «Газете. Ru».

«Я буду неоригинальна и назову Пушкина. Мало кем эта рекомендация воспринимается всерьез. Но у Пушкина можно найти все, и в том числе то, что поэзия не так уж часто дает своему читателю: утешение», — заявила она.

По словам Михалковой, она также извлекает из произведения Пушкина «Евгений Онегин» практическую пользу.

«Поскольку некоторые свои детективы я начитываю сама, перед записью мне нужно подготовиться, разогреть речевой аппарат. Я делаю небольшую артикуляционную разминку. А затем обязательно читаю несколько строф из «Евгения Онегина». Пушкинская строфа что-то такое удивительное делает с дыханием, и читать вслух становится легко. С Пушкиным вообще многое легче», — отметила писательница.

28 августа издательство АСТ выпустило первую книгу нового цикла «Афера» Елены Михалковой. Произведение представляет собой многослойный роман, в котором криминальная интрига переплетается с психологическим триллером. Сюжет романа построен вокруг старого мошенника Михаила Гройса. Его задача — разыскать неуловимую гадалку, с которой перед роковым шагом встречался его давний друг.

Ранее Михалкова рассказала о секретах писательского мастерства.