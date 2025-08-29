На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«С Пушкиным вообще многое легче»: Михалкова раскрыла практическую пользу от «Евгения Онегина»

Писательница Михалкова заявила, что тексты Пушкина помогают ей читать детективы
true
true
true
close
АСТ

Писательница Елена Михалкова советует молодежи читать Пушкина, поскольку сама часто возвращается к произведениям русского классика. Об этом автор популярной серии детективов «Расследования Макара Илюшина и Сергея Бабкина» сообщила «Газете. Ru».

«Я буду неоригинальна и назову Пушкина. Мало кем эта рекомендация воспринимается всерьез. Но у Пушкина можно найти все, и в том числе то, что поэзия не так уж часто дает своему читателю: утешение», — заявила она.

По словам Михалковой, она также извлекает из произведения Пушкина «Евгений Онегин» практическую пользу.

«Поскольку некоторые свои детективы я начитываю сама, перед записью мне нужно подготовиться, разогреть речевой аппарат. Я делаю небольшую артикуляционную разминку. А затем обязательно читаю несколько строф из «Евгения Онегина». Пушкинская строфа что-то такое удивительное делает с дыханием, и читать вслух становится легко. С Пушкиным вообще многое легче», — отметила писательница.

28 августа издательство АСТ выпустило первую книгу нового цикла «Афера» Елены Михалковой. Произведение представляет собой многослойный роман, в котором криминальная интрига переплетается с психологическим триллером. Сюжет романа построен вокруг старого мошенника Михаила Гройса. Его задача — разыскать неуловимую гадалку, с которой перед роковым шагом встречался его давний друг.

Ранее Михалкова рассказала о секретах писательского мастерства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами