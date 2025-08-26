Фантастическая драма о встрече в больнице «Родственные души» выходит в прокат

Итальянская фантастическая драма Валерио Мастандреа «Родственные души» о двух пациентах и судьбоносной встрече в больнице которая способна поменять ход вещей, выходит в российский прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба кинопрокатной компании «ПилотКино».

Режиссером драмы стал Валерио Мастандреа, он также сыграл главную мужскую роль, главная женская досталась Долорес Фонци.



По сюжету герой спокойно проводит свои однообразные дни в больнице, отрезанный от людей, проблем и обязанностей. В отличие от других пациентов, которые ощущают себя в ловушке, он не хочет менять ничего.

Когда в палату поступает новая пациентка, отказывающаяся принимать происходящее и восстающая против негласных правил больницы, герой находит смелость заглянуть в свое сердце и признаться себе в истинных чувствах.

Сценарий к фильму написали Энрико Ауденнино и Валерио Мастандреа, авторов консультировали специалисты Фонда Санта-Лучия, занимающегося нейрореабилитацией пациентов.

«Родственные души» стали фильмом открытия программы «Горизонты» 81-го Венецианского кинофестиваля, где картина получила «Серебряную ленту» за лучший сюжет.

