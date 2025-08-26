На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Снуп Догга обвинили в лицемерии после критики ЛГБТ в детских фильмах

Рэпер Снуп Догг не нашел ответа, как объяснить внуку ЛГБТ-пару в мультфильме
true
true
true
close
Global Look Press

Рэпер Снуп Догг в YouTube-подкасте It's Giving раскритиковал ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в кино и мультфильмах.

Снуп Догг пожаловался, что сейчас ЛГБТ «пихают везде». Как рассказал артист, в 2022 году его внук удивился паре лесбиянок во время просмотра мультфильма от Disney «Базз Лайтер». У одного из героев две мамы. Внук спросил у рэпера, как эти две женщины завели детей.

53-летний певец признался, что был не готов к такому вопросу. Он не нашел ответа, как объяснить ЛГБТ-пару внуку.

«Я подумал: «А что это была за сцена? Это же дети. Мы должны показывать это в таком возрасте? Они будут задавать вопросы. У меня нет ответа», — заявил исполнитель.

В комментариях подкаста пользователи возмутились высказыванию Снуп Догга, обвинив его в гомофобии и лицемерии. Один из них отметил, что рэпер принимал участие в проекте «The L Word», посвященном жизни лесбиянок в Лос-Анджелесе. Тогда, как отметил пользователь, певец не был против двух целующихся женщин.

«Всю жизнь гонялся за кокаином и легким удовольствием, а теперь возмущается любовью. Гомофобное лицемерие в самом нелепом проявлении», — написал комментатор.

Ранее Снуп Догг выпустил клип про Павла Дурова.

