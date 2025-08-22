Участники фестиваля «Малевич» переосмыслят наследие русского авангарда

В подмосковном парке Малевича 30 и 31 августа пройдет первый фестиваль современной культуры «Малевич». Его участники переосмыслят наследие русского авангарда в различных художественных формах, рассказала «Газете.Ru» пресс-служба фестиваля.

В рамках фестиваля запланированы читки и перформативные практики, премьера нового арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», лекции и дискуссии об авангарде, концерты коллективов «Элли на маковом поле», «Zventa Sventana», «тима ищет свет», Николы Мельникова и Octo Ensemble, Глеба Андрианова и оркестра Cinematica и других музыкантов, мероприятия для детей.

Отдельной зоной фестиваля станет выставка образов городов Подмосковья, о которых фантазируют художники и архитекторы: Антон Чумак, Дмитрий Шабалин, бюро Wowhaus, бюро «Остоженка» и другие.

События программы «Ноль форм, ноль чувств» помогут зрителям по-новому взглянуть на арт-объекты парка Малевича: знакомые формы станут фоном и участниками поэтических чтений, перформансов, танцевальных практик и мультимедийных инсталляций.

Скульптура Игоря Шелковского «Человек бегущий» превратится в площадку для авангардных поэтических чтений «Победа над августом» с участием Егора Зайцева (Ерог Зайцве), Антона Кирилловского, Софии Петровой и Анны Потебни, а также станет пространством японской танцевальной практики буто под руководством хореографа Никиты Петрова. Объект Леонида Тишкова «Частное солнце» станет сценой для перформанса-сторителлинга «Зеленый лес — красное солнце» о художнике Михаиле Матюшине в постановке режиссера Александры Никитиной, драматург — Элина Петрова. Здесь же пройдет театрализованная читка трактата Малевича «Лень как действительная истина человечества».

Специально для фестиваля художник Николай Полисский создаст арт-объект «Супрематический лес». Его высота превысит 12 метров, а для строительства будут использованы более 2000 палок орешника. Центральным элементом композиции станет черный куб — объемное воплощение «Черного квадрата» Казимира Малевича.

В рамках образовательной программы «При чем тут Малевич?» искусствовед Кирилл Светляков расскажет об идеях авангарда, куратор Центра «Зотов» Дмитрий Никишов — об образах авангарда в искусстве второй половины XX–XXI веков, музейный архитектор Юлия Наполова — о связи современной архитектуры с авангардом. Креативный продюсер и со-куратор проекта «Современное искусство в парке Малевича» Ксения Новохатько поделится историей замысла и реализации экспозиции. С

30 августа в рамках серии мастерских «Раз, два, три, четыре, пять…», организованной Музеем Москвы, для детей и подростков пройдут занятия по созданию авангардной жилетки в духе картины Малевича, супрематического коллажа и самодельных музыкальных инструментов и другие мастер-классы. 31 августа Центр «Зотов» представит серию мастер-классов по созданию марионеток и открыток в супрематической стилистике, а также лекции о том, как говорить с детьми об искусстве и рассматривать портрет в историческом и современном контексте.

Оба дня фестиваля также будет работать беспрерывная творческая мастерская для всей семьи: 30 августа в течение всего дня участники смогут создать «супрематических спортсменов», вдохновленных живописью Малевича, а 31 августа — картонную посуду в духе супрематизма.

На территории фестиваля для гостей будут работать арт-маркет «Супрематизм вещей» и фуд-корт.

