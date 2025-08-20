Стало известно, как внук Пугачевой будет делить имущество после развода

Юрист Илья Русяев рассказал, как, предположительно, музыкант Никита Пресняков будет делить квартиру с женой Аленой Красновой при разводе. Специалиста цитирует News.ru.

По словам Русяева, подаренные внуку певицы Аллы Пугачевой квартира в Нью-Йорке и дача в Истре, не подлежат разделу при разводе, если брачный договор не предусматривает обратного.

«Значительная часть недвижимости внука Пугачевой, включая квартиру на Манхэттене и дачу в Истре, предположительно, была получена им в дар от родственников. В соответствии со статьей 36 СК РФ, имущество, полученное одним из супругов в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью и разделу не подлежит», — объяснил юрист.

Совместно нажитое имущество супругов, продолжил он, с высокой долей вероятности, будет разделено поровну — это, к примеру, компания «Нико спорт», соучредителем и генеральным директором которой является Краснова. Так как пара расстается мирно, а детей в браке не родилось процедура раздела имущества, пройдет без существенных отступлений от базового принципа равенства долей в отношении совместно нажитых активов, заключил Русяев.

Никита Пресняков и его супруга переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».

