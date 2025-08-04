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«Пусть трогает себя за что угодно»: Соседов отреагировал на пикантное видео Глюкозы

Музыкальный критик Соседов заявил, что певица Глюкоза ему неинтересна
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Пресс-служба НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Газетой.Ru» ответил на вопрос, что думает об эпатажном поведении и странных видео певицы Глюкозы. Недавно в сети появился ролик, на котором 39-летняя Наталья Чистякова-Ионова под музыку проводит рукой у промежности.

«Мне Глюкоза неинтересна. Пусть трогает себя за что угодно», — заявил Соседов.

В 2024 году вокруг Глюкозы случился скандал, связанный с ее странным поведением на концерте в Красноярске. В ходе него артистка трогала себя за интимные места и не попадала в ноты. После этого певица удалила посты в соцсетях, а в новых стала появляться в одежде в техно-тематике — и работать над электронной музыкой.

В одном из недавних интервью сама Глюкоза призналась, что дочери Лидия и Вера ее провокационный образ оценили положительно: «Младшая дочь как раз является моей поклонницей. Она говорит: «Мам, я тобой вдохновляюсь!» Ей очень нравится и моя музыка, и то, как я одеваюсь. Вера часто просит какие-то мои вещи, гардероб уже иногда трещит по швам. Поэтому нет, они меня не критикуют».

Ранее Глюкоза в рваных колготках показала растяжку.

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