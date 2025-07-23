Юрист заявил, что налоговая может заинтересоваться блогером Литвиным после свадьбы за 100 млн руб.

Налоговая может заинтересоваться блогером Михаилом Литвиным после его свадьбы, на которую он потратил 100 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, глава «Центра правопорядка в Москве и Московской области» Александр Хаминский. По его словам, в прошлом году за блогером числился долг, а большая часть свадебного бюджета ушла на зарубежные услуги, оплата которых могла быть оформлена неверно.

«Сам факт расходов на свадьбу в размере 100 млн рублей (аренда Villa Michetti, гонорары Нагиеву, рэперам плюс подаренный невесте Lamborghini Urus за 60 млн рублей) не является нарушением. Однако такие траты формируют у ФНС «реперные точки» для анализа соответствия доходов и расходов. Учитывая, что на 16 сентября 2024 года за Литвиным числится долг по налогам 34,8 млн рублей, вопрос об источниках средств становится критичным. Кроме того, налоговые риски могут возникнуть и у Адель Вейгель. Если Lamborghini был зарегистрирован на ее имя до официального оформления супружеских отношений, то Адель придется заплатить НДФЛ в размере 7,8 млн рублей. Его бизнес-модель (производство энергетиков, блогерский доход) формально объясняет высокие доходы. Но несостыковки уже выявлены. Проверки ФНС ранее фиксировали неуплату налогов в его компаниях. Львиная часть свадебного бюджета ушла на зарубежные услуги (авто, артисты), что требует надлежащего оформления валютных операций, чего, скорее всего, сделано не было. Эти факты позволяют отнести деятельность Литвина в «красную зону» по факторам риска», — сказал он.

Хаминский подчеркнул, что Литвину может грозить ответственность за отмывание средств или незаконный вывод денег за рубеж для оплаты Lamborghini, которую он подарил жене.

«Помимо налоговой Литвину может грозить и уголовная ответственность по аналогии с другими известными блогерами, которые прятали доходы от декларирования. Речь идет о возбуждении дел за отмывание (ст. 174 УК РФ) или незаконный вывод средств за рубеж (ст. 193 УК РФ). Для оплаты Lamborghini в Дубае Литвину требовалось вывести 50–60 млн рублей за границу. Если деньги выводились через незаконные схемы, например, с использованием подставных лиц или фиктивных контрактов, это подпадает под действие УК РФ. Уголовным законом предусмотрены строгие санкции: за легализацию — до семи лет лишения свободы, за вывод средств — до десяти лет лишения свободы. По правилу частичного сложения совокупный срок может составить до 13,5 года. Чтобы избежать проблем, Литвину необходимо документально подтвердить легальность источников доходов для свадьбы. Если ФНС или Следственный комитет обнаружат признаки «серых» схем (например, обналичивание через ООО и ИП на «упрощенке» или ложные договоры с артистами), уголовное дело станет реальным сценарием. Для Вейгель же риски ограничиваются только налоговыми претензиями», — пояснил он.

Свадьба блогера Михаила Литвина с певицей Адель Вейгель состоялась 22 июля. Мероприятие прошло в элитной усадьбе Villa Michetti в Подмосковье. Ведущим свадьбы стал Дмитрий Нагиев, в качестве приглашенных артистов выступали рэперы Guf, Macan, Icegergert и другие. Среди гостей заметили и других звезд — HammAli & Navai, L'one, Бустера и Limba.

В качестве свадебного подарка Литвин преподнес новоиспеченной супруге Lamborgini Urus красного цвета. По подсчетам Telegram-канала SHOT, на мероприятие пара могла потратить порядка 100 миллионов рублей.

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