Участница «золотого» состава Serebro высказалась о текущих трудностях группы

Бывшая участница Serebro Полина Фаворская в беседе с «Газетой.Ru» ответила на вопрос, почему нынешний состав группы не пользуется широкой популярностью.

«Честно говоря, я не очень слежу за новым составом группы Serebro и ничего не могу сказать, просто желаю девчонкам удачи. Знаете, перезапускать проекты — это очень тяжело. Поэтому, думаю, всему свое время, пусть у девчонок все получится», — сказала певица.

В ноябре 2024 года Максим Фадеев перезапустил группу Serebro. Новыми участницами по традиции стали три молодые девушки: Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина и Диана Рак. Первый сингл нового соcтава был выпущен 29 ноября, в конце прошлого года вышел и новый альбом коллектива Luml.

Фаворская являлась участницей Serebro в 2014-2018 годах. В «золотом составе» группы она пела вместе с Ольгой Серябкиной, Дарьей Шашиной и Екатериной Кищук. Позже она добилась популярности как сольная артистка под псевдонимом FAVLAV.

Ранее экс-солистка Serebro Серябкина вышла в свет в мини-платье с кардинально новым имиджем.