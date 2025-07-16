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Дарья Мороз прибыла на прощание с режиссером Юрием Морозом

Актриса Дарья Мороз прибыла на прощание с режиссером Юрием Морозом
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом, на нее прибыли его жена Виктория Исакова, с которой режиссер прожил в браке больше 20 лет, и старшая дочь, актриса Дарья Мороз. Об этом сообщает 360.ru.

Церемония проходит в Большом траурном зале московской Центральной клинической больницы № 1.

«Виктория появилась в черном платье и с белым платком на шее. Дарья — в черном брючном костюме. Обе женщины спрятали глаза за солнцезащитными очками», — уточнили в сообщении.

Режиссера, актера и продюсера Юрия Мороза не стало 14 июля 2025 года. По информации Mash, причиной кончины стал рак поджелудочной железы, незадолго до ухода Морозу якобы присвоили паллиативный статус. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких. Затем артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

На счету Мороза такие знаменитые проекты, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Точка», «Пелагия и белый бульдог», «Инквизитор», «Угрюм-река» и «Содержанки». Кроме того, он приложил руку к сериалам «Мастер и Маргарита» и «Ликвидация».

Мороз был женат дважды. Первой супругой кинематографиста была актриса Марина Левтова, которой не стало из-за ДТП в 2000 году. В их браке родилась дочь Дарья Мороз, ставшая впоследствии звездой нашего экрана. Второй женой Мороза являлась актриса Виктория Исакова. Пара воспитывала дочь Варвару.

Ранее сообщалось, что Виктория Исакова не смогла сдержать слез на прощании с мужем Юрием Морозом.

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