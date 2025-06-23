Проживший три года в лесу Эзра Миллер вышел на публику в платье и с бутылкой пива

Актер Эзра Миллер позировал в платье и с бутылкой пива на фестивале в Италии

Звезда «Флэша» Эзра Миллер позировал на красной дорожке фестиваля Filming Italy Sardegna 2025 в женском платье и с бутылкой алкогольного напитка. Снимки с мероприятия публикует издание Just Jared.

В Италии 32-летний Миллер появился перед светской публикой в длинном полосатом платье с V-образным вырезом, которое не скрывало растительности у него на груди. Имеющий длинные волосы актер также не стал уделять время прическе: он просто скрыл челку заколкой в форме ломтика арбуза. В руках Миллер держал бутылку пива, утверждают СМИ.

Недавно Миллер признавался в интервью изданию Lo Speciale Giornale, что намерен вернуться в Голливуд на «временных основаниях». Актер отмечал, что вместе со своей подругой Линн Рэмси работает над вампирским проектом, где исполнит главную роль. Актер также сетовал, что ему тяжело дается социализация после нескольких лет, проведенных в затворничестве.

«Если вы три года были в лесу, я не рекомендую вам ехать прямиком в Канны, где собираются все фотографы, чудаки и богатые геноцидные фрики, понимаете, о чем я?» — говорил он.

Весной 2022 года Эзру Миллера дважды арестовали на Гавайях за хулиганство и домогательства. Актера обвинили в развращении несовершеннолетней, а также в похищении матери с тремя детьми, которым он якобы помог сбежать от домашнего насилия.

В отношении Миллера был отменен временный приказ о домогательствах после того, как девушка, которой сейчас 19 лет, заявила, что актер никогда не приставал к ней.

Ранее Анджелину Джоли обвинили в преследовании Брэда Питта.