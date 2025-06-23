На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проживший три года в лесу Эзра Миллер вышел на публику в платье и с бутылкой пива

Актер Эзра Миллер позировал в платье и с бутылкой пива на фестивале в Италии
close
Daniele Venturelli/Getty Images

Звезда «Флэша» Эзра Миллер позировал на красной дорожке фестиваля Filming Italy Sardegna 2025 в женском платье и с бутылкой алкогольного напитка. Снимки с мероприятия публикует издание Just Jared.

В Италии 32-летний Миллер появился перед светской публикой в длинном полосатом платье с V-образным вырезом, которое не скрывало растительности у него на груди. Имеющий длинные волосы актер также не стал уделять время прическе: он просто скрыл челку заколкой в форме ломтика арбуза. В руках Миллер держал бутылку пива, утверждают СМИ.

Недавно Миллер признавался в интервью изданию Lo Speciale Giornale, что намерен вернуться в Голливуд на «временных основаниях». Актер отмечал, что вместе со своей подругой Линн Рэмси работает над вампирским проектом, где исполнит главную роль. Актер также сетовал, что ему тяжело дается социализация после нескольких лет, проведенных в затворничестве.

«Если вы три года были в лесу, я не рекомендую вам ехать прямиком в Канны, где собираются все фотографы, чудаки и богатые геноцидные фрики, понимаете, о чем я?» — говорил он.

Весной 2022 года Эзру Миллера дважды арестовали на Гавайях за хулиганство и домогательства. Актера обвинили в развращении несовершеннолетней, а также в похищении матери с тремя детьми, которым он якобы помог сбежать от домашнего насилия.

В отношении Миллера был отменен временный приказ о домогательствах после того, как девушка, которой сейчас 19 лет, заявила, что актер никогда не приставал к ней.

Ранее Анджелину Джоли обвинили в преследовании Брэда Питта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами