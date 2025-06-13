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Стало известно, что более 50 артистов из России находятся в Иране

ТАСС: в Тегеране находится 51 артист Большого симфонического оркестра
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Иране находится 51 артист Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и дагестанского ансамбля «Лезгинка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Будем узнавать, как их будут эвакуировать», — сказал собеседник агентства.

Другие детали о пребывании российских артистов в Тегеране не сообщаются.

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского выступал в Тегеране и Исфахане 10 и 12 июня в рамках фестиваля «Неделя русской культуры в Иране». Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, дирижером коллектива на мероприятии выступал Арсений Ткаченко, а также на зарубежной сцене Россию представляли Гайк Казазян (скрипка), Иван Сендецкий (виолончель) и Игорь Морозов (тенор).

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на северо-западе Ирана.

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