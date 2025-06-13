Бородина о влиянии детей на вспыльчивость мужа: «Страшно!»

Телеведущая Ксения Бородина ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на комментарий подписчика, заявившего о боязни за детей знаменитости из-за вспыльчивости ее супруга Николая Сердюкова.

12 июня интернет-пользователь под постом Бородиной назвал Сердюкова добрым и хорошим человеком, но вспыльчивым. На что ему ответили в комментариях: «Страшно, когда мужчина вспыльчивый, и на это смотрят дети».

Бородина, в свою очередь, встала на защиту супруга, а также призвала не переживать за ее дочерей, которые «живут свою лучшую жизнь».

«Страшно, когда мужик не проявляет никаких эмоций, а потом водку пьет на кухне, чтобы боль свою заглушить. И вот это видят дети! Страшно, когда в долг живешь у всех занимая и потом скрываешься от этих людей <...> А ударится ногой и кричать от боли не страшно!» — сообщила она.

Звезда, которая воспитывает двоих детей — 16-летнюю Марусю от бизнесмена Юрия Будагова и 10-летнюю Теону от предпринимателя Курбана Омарова, отметила, что ее дочери «никогда бы не сунули нос в чужие дела» из-за своей воспитанности.

Бородина и Сердюков недавно официально оформили брак, а торжество проведут в отдельный день. Недавно новоиспеченные супруги улетели в первый в новом статусе отпуск.

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