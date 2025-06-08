СМИ сообщили, что британский король больше не может участвовать в парадах верхом

The Sunday Times: Карл III больше не будет участвовать в военных парадах верхом

Британский король Карл III больше не будет принимать участие в военных парадах верхом. Об этом пишет газета The Sunday Times.

По данным издания, 1 4 июня во время празднования официального Дня рождения Его Величества, монарх вместе с королевой Камиллой воспользуются каретой, чтобы совершить поездку от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно. Таким образом, Карл III прервал возобновленную им же традицию «монарха в седле».

«‎Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности», — сказано в материале.

В конце марта пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Карл III был госпитализирован из-за «побочных эффектов» лечения рака. В связи с этим были отменены все приемы, запланированные на 27 и 28 марта. Тем не менее после непродолжительного наблюдения монарха отпустили в лондонскую резиденцию Кларенс-хаус.

После, в начале апреля Карл III вышел на публику. Монарх весело играл на морковной флейте на приеме в честь музыкальных сообществ Великобритании, состоявшемся в Виндзорском замке.

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