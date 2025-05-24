В Париже вынесли приговор обвиняемым в ограблении Кардашьян

Суд в Париже приговорил обвиняемых в ограблении Кардашьян к срокам до восьми лет

Парижский суд присяжных вынес приговоры десяти обвиняемым в ограблении модели Ким Кардашьян. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным канала, Аомар Аит Кедаш, который проходил по делу как организатор ограбления, получил восемь лет тюремного заключения. При этом суд решил включить в наказание предыдущий пятилетний приговор. Еще трое участников были приговорены к семи годам тюрьмы, пять из которых условно.

Помимо этого, BFMTV пишет, что сын организатора ограбления получил пять лет тюрьмы, из которых четыре года — условно. Еще двое обвиняемых оправдали, а оставшиеся три фигуранта дела получили не более четырех лет условно.

«Приговоры довольно мягкие, они были продуманы в отдалении от этого серьезного события, которое наложило свой отпечаток на участников гражданского процесса. Вы причинили вред, даже если вы никого не ударили, <...> вы вызвали страх», — сказал судья.

Ограбление Кардашьян произошло в 2016 году. По словам модели, грабители ворвались в ее номер в отеле, толкнули на кровать, связали пластиковыми кабелями, склеили скотчем руки, а затем надели ей повязку на глаза под дулом пистолета. Грабители посадили звезду в ванну и скрылись с драгоценностями стоимостью $10 миллионов. Звезда думала, что ее изнасилуют.

Ранее Ким Кардашьян получила диплом юриста спустя 6 лет обучения.