Бьянка вышла в свет в ожерелье за 2 миллиона рублей

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) пришла на музыкальную премию RU.TV в украшении за 2 миллиона рублей. Об этом она сообщила в беседе с kp.ru.

Липницкая продемонстрировала колье с большим драгоценным камнем желтого цвета.

«Это сделано специально нашими русскими ребятами, которые занимаются украшениями. Под Тиффани было такое знаменитое колье. Вот оно на мне сейчас. Я думаю, что оно может стоить миллиона два», — поделилась исполнительница.

В январе 2024 года Липницкая рассказала, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице она делала специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам певицы, такие процедуры выводят лишнюю жидкость из организма. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне. Известно, что на данный момент она уже похудела на 54 кг.

В марте того же года Бьянка сделала пластическую операцию — абдоминопластику. Помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног. Она также уменьшила грудь и сделала пластику лица.

Ранее Бьянка перенесла выступление в Луганске.