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Экс-солистка Serebro показала своего избранника

Экс-солистка Serebro Кищук опубликовала фото поцелуя с пародистом Сатиром
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Telegram-канал «Катя Кищук️️»

Российская певица, бывшая участница группы Serebro Катя Кищук выложила в своем Telegram-канале фото, на котором ее целует блогер и пародист Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников).

На снимке 31-летняя Кищук обнимает мужчину за шею, а он целует ее в щеку. На опубликованном исполнительницей скриншоте видно, что в ответ на их совместное фото Сатир спрашивает: «Отличное качество! Это что на андроид сфоткано?». В подписи к скриншоту певица отвечает утвердительно.

Несколько дней назад пару видели в Новосибирске, когда поклонница опубликовала снимок с ними обоими. Позднее пародиста заметили и на видеосообщении, которое Кищук выкладывала на своем канале.

Экс-вокалистка группы Serebro начинала строить карьеру за границей. Она встречалась с американским рэпером Slowthai и летом 2021 года родила от него ребенка. Однако пара приняла решение разойтись. Причиной разрыва стал абьюз в отношениях со стороны бывшего бойфренда. Кищук отмечала, что была вынуждена временно приостановить свою карьеру, так как новорожденный сын отнимал у нее всю энергию.

Ранее экс-солистки Serebro опубликовали совместное фото без макияжа.

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