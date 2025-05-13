Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пресняков и Пригожин сделали признание о женах: «Начальство»

Музыкант Владимир Пресняков назвал Подольскую своим начальством
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Владимир Пресняков стали участниками шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия» вместе со своими женами — певицами Валерией и Натальей Подольской. Об этом сообщает «СтарХит».

В беседе с ведущим проекта Владимиром Маркони Пресняков назвал Подольскую главной в их семье. «У нас начальство — вот!» — сказал музыкант, указывая на супругу. Пригожин в свою очередь на тот же вопрос ответил, что часто соглашается с Валерией, но все равно считает себя правым.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в коллегу и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, но он почувствовал, что нашел свою женщину. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу. Влюбленные воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.

Ранее Собчак раскрыла самое популярное место отдыха среди звезд в майские праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами