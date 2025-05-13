Пресняков и Пригожин сделали признание о женах: «Начальство»

Продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Владимир Пресняков стали участниками шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия» вместе со своими женами — певицами Валерией и Натальей Подольской. Об этом сообщает «СтарХит».

В беседе с ведущим проекта Владимиром Маркони Пресняков назвал Подольскую главной в их семье. «У нас начальство — вот!» — сказал музыкант, указывая на супругу. Пригожин в свою очередь на тот же вопрос ответил, что часто соглашается с Валерией, но все равно считает себя правым.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в коллегу и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, но он почувствовал, что нашел свою женщину. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу. Влюбленные воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.

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