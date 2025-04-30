Дробыш раскрыл планы российских артистов по выступлениям в Европе и США

Продюсер Дробыш: есть надежда, что певцов из РФ пустят на сцены США и Европы

До начала военной спецоперации и пандемии коронавируса российские артисты активно гастролировали по США и странам Европы – сегодня на фоне потепления российско-американских отношений появилась надежда, что их концерты возобновятся. Об этом музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил Общественной службе Новостей.

Раньше, по словам продюсера, артисты из РФ чаще всего выступали для русской диаспоры и выходцев из бывшего СССР. Прекратились гастроли во время пандемии, следом за которой последовала спецоперация, напомнил он.

Сегодня, однако, на ситуации может отразиться налаживание отношений между РФ и США, считает Дробыш.

«Появилась небольшая надежда, что скоро нас начнут снова пускать в Европу и США, — отметил он. — Например, в Дубае наши певцы и певицы сегодня выступают, в Турции тоже бывают концерты, теперь, надеюсь, география начнет расширяться».

Точные даты возможных выступлений спрогнозировать невозможно, но когда СВО завершится, этот момент точно наступит, заключил продюсер.

Ранее в Госдуме призвали не пускать в Россию зарубежных звезд до завершения СВО.