Брэд Питт в ярости из-за Анджелины Джоли: «Держит детей в трансе»

Актер Брэд Питт приходит в ярость из-за того, что Анджелина Джоли делает из их детей свои копии. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источник.

Недавно, отметил инсайдер, 18-летняя дочь Питта и Джоли Шайло сделала свою первую татуировку — символ знака зодиака матери «Близнецы». Девушка стала все больше копировать свою мать, отказавшись от коротких причесок. Источник напомнил, что до этого Шайло перевоплощаласьв образ матери из фильмов о Ларе Крофт.

«Шайло также избавилась от вещи, которую Брэд подарил ей еще в детстве. Это было очень жестоко и невыносимо [для Питта]», — заявил инсайдер.

В августе 2024 года Шайло отказалась от фамилии отца. По словам источника RadarOnline, Питт винит в случившемся экс-супругу.

«Это доказывает, что Анджелина держит Шайло и других детей в трансе. Питт чувствует себя беспомощным, поскольку не может остановить это. Он уверен, что она делает свои копии из детей», --заявил инсайдер.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

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