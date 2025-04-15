Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харви Вайнштейна вновь будут судить в Нью-Йорке после отмены приговора

Отбор присяжных по делу Вайнштейна начнется 15 апреля в суде Нью-Йорка
close
Brendan McDermid/Reuters

Суд в Нью-Йорке начнет 15 апреля отбор присяжных для повторного судебного процесса против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает The Washington Post.

Причиной стало то, что в апреле 2024 года приговор продюсеру за изнасилование был отменен апелляционной инстанцией из-за нарушений в ходе судебного процесса. В 2020-м Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и приговорили к 23 годам заключения.

«Это решение дела дает Вайнштейну второй шанс побороться с обвинениями — причем сделать это в другой атмосфере, нежели его первый процесс, проходивший в разгар глобального переосмысления сексуальных проступков», — отмечает издание.

В феврале 2025 года стало известно, что Харви Вайнштейн подал в суд на своего брата Боба и еще одного руководителя The Weinstein Company Дэвида Глассера. Продюсер обвинил бывших партнеров в мошенничестве. Он утверждает, что брат якобы заставил его взять на себя ответственность за кредит в $45 млн для спасения студии Вайнштейнов после банкротства, однако якобы деньги присвоили Глассер и Боб Вайнштейн.

Ранее сообщалось, что Diddy не признал вину по новым обвинениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами