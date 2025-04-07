Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-возлюбленный Кардашьян спровоцировал слухи о романе с моделью

TMZ: телеведущий Дэвидсон держался за руки с моделью Хьюитт на баскетбольном матче
close
Global Look Press

Телеведущий, комик Пит Дэвидсон снова спровоцировал слухи о романе с моделью и актрисой Элси Хьюитт. Об этом сообщает TMZ.

Дэвидсона и Хьюитт заметили на баскетбольном матче команд «New York Knicks» и «Phoenix Suns». По данным издания, пара наслаждалась игрой и держалась за руки. Знаменитостей также запечатлели вместе, когда они ходили по улице Манхэттена.

Как отмечает TMZ, впервые Дэвидсона и Хьюитт заметили вместе в марте 2025 года. Они отдыхали в Майами. По данным издания, пара целовалась на пляже. Папарацци засняли их также в Нью-Йорке и Флориде. Помимо этого, модель и телеведущий вместе посетили свадьбу рокера Дэйва Наварро и актрисы Ванессы Дюбассо в Шотландии.

До этого Пит Дэвидсон встречался с моделями Эмили Ратаковски и Кайей Гербер, певицей Арианой Гранде, актрисами Кейт Бекинсейл и Фиби Дайневор.

В марте 2023 года Дэвидсон и его бывшая возлюбленная, актриса Чейз Суи Вондерс, попали в аварию — машина комика врезалась в пожарный гидрант, после чего столкнулась с домом. Телеведущему выдвинули обвинение в неосторожном вождении.

После аварии Дэвидсону назначили штраф, 50 часов общественных работ и 12 часов занятий в автошколе.

Ранее Ким Кардашьян установила правило в семье в отношении Канье Уэста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами