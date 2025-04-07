Экс-возлюбленный Кардашьян спровоцировал слухи о романе с моделью

TMZ: телеведущий Дэвидсон держался за руки с моделью Хьюитт на баскетбольном матче

Телеведущий, комик Пит Дэвидсон снова спровоцировал слухи о романе с моделью и актрисой Элси Хьюитт. Об этом сообщает TMZ.

Дэвидсона и Хьюитт заметили на баскетбольном матче команд «New York Knicks» и «Phoenix Suns». По данным издания, пара наслаждалась игрой и держалась за руки. Знаменитостей также запечатлели вместе, когда они ходили по улице Манхэттена.

Как отмечает TMZ, впервые Дэвидсона и Хьюитт заметили вместе в марте 2025 года. Они отдыхали в Майами. По данным издания, пара целовалась на пляже. Папарацци засняли их также в Нью-Йорке и Флориде. Помимо этого, модель и телеведущий вместе посетили свадьбу рокера Дэйва Наварро и актрисы Ванессы Дюбассо в Шотландии.

До этого Пит Дэвидсон встречался с моделями Эмили Ратаковски и Кайей Гербер, певицей Арианой Гранде, актрисами Кейт Бекинсейл и Фиби Дайневор.

В марте 2023 года Дэвидсон и его бывшая возлюбленная, актриса Чейз Суи Вондерс, попали в аварию — машина комика врезалась в пожарный гидрант, после чего столкнулась с домом. Телеведущему выдвинули обвинение в неосторожном вождении.

После аварии Дэвидсону назначили штраф, 50 часов общественных работ и 12 часов занятий в автошколе.

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