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В Румынии могут осудить Ван Дамма по уголовному делу о торговле людьми

Актер Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми
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Прокуратура Румынии по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) начала расследование против актера Жан-Клода Ван Дамма по делу о торговле людьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

65-летнего Ван Дамма обвиняют в том, что он более 10 лет назад вступил в интимные отношения с румынками, ставшими жертвами торговли людьми. Согласно материалам дела, знаменитость получил «в качестве подарка» несколько женщин в Каннах. Актер, утверждают власти, заведомо знал, что девушки являются жертвами эксплуатации.

Всего, заявил адвокат Адриан Кукулис, Ван Дамма подозревают в сексуальных связях с пятью женщинами, находящимися в «уязвимом положении». Преступный бизнес, сообщили в прокуратуре, организовал предприниматель Морель Боль под маской модельного агентства. В 2022 году Боль стал главным обвиняемым по делу о торговле несовершеннолетними, расследование которого продолжается до сих пор.

В DIICOT подтвердили принятие к производству дела, в котором фигурирует имя Жан-Клода Ван Дамма.

17 сентября 2024 года в США арестовали рэпера и продюсера Шона Комбса (он же — Пи Дидди и P.Diddy). Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

Ранее сообщалось, что в заброшенном номере отеля нашли украденный портрет Джорджа Вашингтона.

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