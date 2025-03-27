«Соловьев, береги Валентину»: Евгения Ахременко об избраннице экс-супруга

Актриса Евгения Ахременко в интервью «Пятому каналу» призналась, что тепло относится к избраннице экс-супруга Константина Соловьева Валентине Карчевской.

Ахременко подчеркивает, что многое в жизни мужчины зависит от его возлюбленной, поэтому она только рада, что рядом с ее бывшим мужем появилась Валентина.

«Не все, но многое зависит от правильной женщины. Мы с Костей общаемся каждый день по поводу детей, и я ему говорю каждый раз: «Соловьев, береги Валентину», — сказала артистка.

Карчевская в свою очередь отметила, что всегда выступает за семейные ценности. Она считает важным общение детей с обоими родителями, даже если те находятся в разводе.

26 марта Евгения Ахременко и Валентина Карчевская появились на премьере фильма «Падение короны», которая состоялась в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Актриса выбрала для закрытого мероприятия белую рубашку, черный брючный костюм, туфли, чокер с жемчугом и бантом и клатч.

Карчевская позировала перед фотографами в розовом мини-платье с цветочным принтом, телесных колготках, красных туфлях на каблуках и массивных серьгах.

Ранее актер из сериала «Склифосовский» женился на поклоннице.