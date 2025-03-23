Певица Татьяна Буланова пришла в Кремль с синяками на шее. Об этом сообщает mk.ru.

Буланова стала участницей юбилейного концерта Кая Метова в Кремле. Она уверила, что никто ее не бил.

«Это я к косметологу так сходила. Было больно! Но что поделать! Красота требует жертв!» — поделилась артистка.

Буланова призналась, что ей уже нужно не только к косметологу, но и к пластическому хирургу. Подруги нашли для певицы специалиста. Однако артистка не решается на процедуру. Певица хочет себе сделать подтяжку глаз, шеи и скул.

«И нос бы сделала, как у Элины Быстрицкой. Но пока очень боюсь!» — рассказала исполнительница.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

2 июня 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

Ранее Буланова вспомнила об измене бывшего мужа с подругой.