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Татьяна Буланова пришла в Кремль с синяками на шее

Певица Татьяна Буланова получила синяки на шее из-за косметолога
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Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Певица Татьяна Буланова пришла в Кремль с синяками на шее. Об этом сообщает mk.ru.

Буланова стала участницей юбилейного концерта Кая Метова в Кремле. Она уверила, что никто ее не бил.

«Это я к косметологу так сходила. Было больно! Но что поделать! Красота требует жертв!» — поделилась артистка.

Буланова призналась, что ей уже нужно не только к косметологу, но и к пластическому хирургу. Подруги нашли для певицы специалиста. Однако артистка не решается на процедуру. Певица хочет себе сделать подтяжку глаз, шеи и скул.

«И нос бы сделала, как у Элины Быстрицкой. Но пока очень боюсь!» — рассказала исполнительница.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

2 июня 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

Ранее Буланова вспомнила об измене бывшего мужа с подругой.

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