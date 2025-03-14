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Джастин Бибер хочет «сбежать» из США в Европу

The Sun: певец Бибер готов купить дом в Европе за $18,5 млн ради побега из США
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Joe Camporeale/USA TODAY/Reuters

Певец Джастин Бибер вместе со своей супругой Хейли рассматривают возможность покупки виллы в Европе, чтобы «сбежать от безумия» в США. Об этом сообщает The U.S. Sun со ссылкой на инсайдеров.

Биберы, сообщил источник издания, наняли риелтора для поиска «уединенного места под солнцем» в Европе. Они также высказали заинтересованность в том, чтобы проводить больше времени за пределами США.

«Они хотят наслаждаться более простой жизнью. [Вести] более медленный темп жизни, чтобы восстановить отношения в спокойной обстановке», — раскрыл инсайдер.

По его словам, Джастин Бибер ищет недвижимость в европейской стране с «отличной погодой, сельской местностью и спокойной обстановкой». Среди его вариантов — виллы в Испании, Греции и на юге Франции стоимостью от $5,6 млн до $18,5 млн.

Самый дорогой потенциальный будущий дом Биберов, уточняет The Sun, расположен на французском Лазурном берегу. Это трехэтажный особняк с лифтом и «захватывающими видами». Также пара рассматривает возможность приобретения виллы на греческом острове Миконос с восемью спальнями или же дома на Майорке (Испания) стоимостью $6,1 млн.

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