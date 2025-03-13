Солисты ВИА «Песняры» рассказали о дружбе бывших союзных республик

Жители России и Белоруссии всегда разговаривали на одном языке и придерживались одной системы ценностей, тоже самое касается и украинцев — многие семьи из трех государств объединены еще со времен СССР. Об этом в интервью журналисту Сурену Каграманову заявили солисты ВИА «Песняры», ставшие героями проекта «Сорян, это подкаст».

Участники ансамбля Роман Козырев, Артур Михайлов, Игорь Дударчик и Сергей Горбацкий затронули темы преемственности поколений внутри коллектива, рассказали о своем отношении к российско-белорусским отношениям, патриотизму, а также о работе с молодежью.

Комментируя ситуацию на Украине, гости проекта отметили, что со времен СССР все настолько в хорошем смысле перемешалось между тремя странами, что «многим больно, что такая ситуация сложилась как сейчас».

«На высшем уровне заявляется одно, а люди-то дружат», — сказали участники ансамбля.

Говоря о своем отношении к уехавшим артистам, «Песняры» заявили, что «сейчас не нужно навешивать ярлыки».

«Надо подождать, как оно будет, потому что все вновь может поменяться. И мы увидим людей в другом, хорошем свете, с другой стороны. Вот Алла Пугачева, ей восхищались миллионы людей. В то время они видели в ней и во многих других артистах прекрасных людей. В их глазах они были хорошими. Надо дать время, чтобы эта тема немножко разрешилась. И тогда посмотреть, как они себя проявят», — считают участники ансамбля.

Отвечая на вопрос о причинах успеха у современного российского зрителя, артисты отметили, что он не пришел одномоментно, для больших туров пришлось подготавливать аудиторию и показать себя.

«Сначала это были какие-то пробные туры по России, потом организаторы и прокатчики увидели, что все проходит на уровне, коллектив классно работает, ребята собирают залы. Вот сейчас, например, у нас будет 60 концертов подряд. Теперь уже мы целенаправленно едем в те российские города, где были и ни раз, и ни два», — рассказали музыканты.