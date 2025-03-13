Рената Литвинова может в этом году стать бабушкой

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова может вскоре стать бабушкой. Бойфренд ее 23-летней дочери Ульяны Домбровской, поделился в социальной сети фотографией, на которой девушка запечатлена в футболке с изображением УЗИ.

Ничего конкретного в связи с фотографией молодой человека не написал. Также не было комментариев от Ульяны Домбровской и самой Литвиновой.

В декабре Литвинова была замечена в Москве после долгого отсутствия. Она приняла участие в фотосессии.

В 2022 году актриса покинула Россию и переехала в Париж, открыто осудив российскую спецоперацию на Украине.

В Париже Рената работала в театре, участвовала в модных показах и занималась собственными проектами. Ее возвращение в Россию совпадает с новостями о финансовых трудностях ее компании «Рида косметикс», которая уже два года подряд показывает убытки.

Буквально на днях 58-летняя Рената Литвинова в нижнем белье и шубе снялась для глянца. Также Telegram-канал Mash сообщил, что Рената Литвинова распродает свою одежду — тренчи, плащи, жакеты, брюки, юбки и другие предметы — из-за нехватки средств на жизнь во Франции. Изначально знаменитость запрашивала за них порядка 8,4 млн руб., однако из-за низкого спроса снизила цену на каждую позицию на 7-72%. Согласно публикации, до этого актриса выставляла на торги собственные рисунки, фотоальбом с автографами, книги со своей подписью. За них она просила сумму в размере от 15 до 30 тыс. руб.

Ранее дочь Ренаты Литвиновой снялась в колье за 19 миллионов рублей.