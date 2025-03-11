Звезда «Майора Грома» признался, что редко дарит подарки жене

Актер Дмитрий Чеботарев заявил, что редко покупает жене подарки. Его цитирует «Пятый канал».

Артист признался, что считает цветы банальным и «не очень романтичным» подарком.

С женой, актрисой Елизаветой Климовой, Чеботарев в этом году отметит медную свадьбу — семь лет брака.

«2 июня будем праздновать», — поделился он.

Пара воспитывает двоих детей — дочь Иванну и сына Кая.

Накануне блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала, как отпраздновала день рождения. 8 марта Анастасии Ивлеевой исполнилось 34 года. Блогерша провела свой день рождения вместе с супругом, телеведущим Филиппом Бегаком. Пара улетела на отдых на Алтай. На новом фото влюбленные позировали на фоне водоема и гор.

Ранее жена Петрова показала подарок от супруга на 8 Марта.