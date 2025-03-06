Экс-возлюбленный Клавы Коки мог сняться в «Постучись в мою дверь»

Модель и блогер Александр Поверин заявил в интервью Алене Жигаловой, что участвовал в кастинге второго сезона российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Поверин рассказал, что его звали на главную роль в проекте. По словам блогера, он вошел в пятерку претендентов, но дальше не прошел. Как отметил Александр, были некие моменты, связанные с отношениями с Клавой Кокой.

«Я тогда был в отношениях с Клавой. И это главный герой. Этот сериал построен на любви, где ты проявляешь внимание, любовные истории с другой девушкой. Понятно, что мне приходилось бы с ней целоваться, обниматься и т.д», — рассказал модель.

Как отметил Поверин, в университете он уже сталкивался с подобной ситуацией – когда вставал вопрос между любовью и карьерой. Тогда речь шла о модельном бизнесе. Александр выбрал отношения, которые вскоре прекратились. С тех самых пор он обещал себе не пренебрегать карьерой в таких ситуациях.

По словам Поверина, в ситуации с «Постучись в мою дверь» он не хотел доставлять неудобства Коке, поэтому заранее начал обсуждать этот вопрос с режиссером. Позже оказалось, что певица была не против подобных съемок у возлюбленного. Однако к тому моменту блогеру уже отказали.

«Я уже начал диктовать свои условия режиссеру. Что-то типа: «Давайте там будет меньше поцелуев, со спины». Такие моменты, которые не особо приятно слышать режиссеру, и создают ему некий дискомфорт. Но опять же, большой респект моей бывшей девушке. Что она это поняла, и согласилась. И готова была принять, что я буду сниматься с другой девушкой», — поделился Поверин.

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