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Елена Кондулайнен рассказала, что упала со скалы из-за селфи

Актриса Елена Кондулайнен призналась, что восстанавливается после травмы
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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Актриса Елена Кондулайнен восстанавливается после травмы. Об этом сообщает шоу «Ты не поверишь!».

Кондулайнен делает упражнения в одном из фитнес-центров Москвы с тренером-реабилитологом. Артистка восстанавливает подвижность суставов. Актриса рассказала, что год назад была госпитализирована на отдыхе в Египте с переломом берцовой кости.

«Семь пластин в Египте! Со скалы прыгнула. Просто селфи делала и упала со скалы, понимаете? Я почувствовала, что я вообще королева, что выздоровела. А там такие горы», — поделилась артистка.

Кондулайнен также рассказала, что полностью восстановилась после инсульта, который произошел пять лет назад. Актриса отметила, что не испытывает проблем с речью. Она готова работать и планирует найти себе нового агента.

Артистка призналась, что коллеги с ней не созванивались, когда у нее сильно ухудшилось здоровье.

«Потому что они думают, что случай этот заразный. Это защита: «Чтобы со мной этого не произошло, я буду лучше от него подальше держаться, и со мной этого не будет», — поделилась артистка.

Ранее Елена Кондулайнен рассказала о самочувствии после слухов о потере речи.

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