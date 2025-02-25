«Вину взял на себя»: Борис Галкин о прекращении расследования трагедии с сыном

Режиссер Борис Галкин заявил, что не смог продлить следствие по делу о кончине сына

Режиссер Борис Галкин рассказал, что винит себя в прекращении расследования трагедии с сыном — актером Владиславом Галкиным. 77-летнего кинематографиста цитирует NEWS.ru.

Галкин считает, что в кончине сына виноват другой человек, а не он сам.

«Следствие было приостановлено. Что бы я ни делал. Я не смог его продлить, это не у меня не увенчалось успехом. Эту вину я взял на себя», — сказал Галкин.

Отец смог выяснить, что перед трагедией сын снял в банке со счета 136 тысяч для оплаты ремонта, но не успел расплатиться, а деньги так и не были найдены. В квартире сына, рассказывал Борис Галкин СМИ ранее, обнаружили коньяк и томатный сок, однако после обострения панкреатита Влад придерживался диеты и не пил эти напитки. Кроме того, не сомневается Борис Галкин, сыну угрожали.

Владислава Галкина не стало 25 февраля 2010 года. Звезда «Диверсанта» и «Дальнобойщиков» не дожил два месяца до 39-летия.

В 2024 году Борис Галкин рассказал о своем позднем отцовстве.

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