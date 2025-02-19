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Москвичей пригласили на Буддийский Новый год в театре «Байкал»

Театр «Байкал» проведет праздничный концерт в честь Буддийского Нового года
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Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал»

Театр «Байкал» проведет в Москве праздничный концерт в честь Белого Месяца (Новый год по лунному календарю), сообщает пресс-служба театра.

Концерт пройдет 3 марта в концертном зале «Москва».

Организаторы отметили, что зрители смогут погрузиться в атмосферу бурятской культуры, послушать мелодии народных инструментов, увидеть национальные танцы и традиционные наряды.

«Для жителей Москвы наш концерт — уникальная возможность познакомиться с бурятской культурой, а для тех, кто из Бурятии, — шанс ощутить частичку родины и насладиться знакомыми мелодиями», — рассказал художественный руководитель театра Жаргал Жалсанов.

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