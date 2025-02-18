Новый худрук Ленкома заявил о необходимости ценить и сохранять трепет к театру

Театр — это не только производство спектаклей, но еще и воспитание, заявил в интервью журналистке Ксении Ламшиной гость проекта «Культура Москвы» , новый художественный руководитель Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков. Новый худрук Ленкома сообщил, что готовится к встрече с артистами театра.

«Я думаю, они нервничают, и я нервничаю. Потому что надо встречаться, и вообще у меня традиция всегда встречаться с глазу на глаз», — сказал он.

Также Владимир Панков заверил, что намерен сохранять память о бывшем руководителе театра Марке Захарове, в его кабинете будут проходить встречи актеров и читки спектаклей.

Вспоминая об одной из своих встреч с Марком Захаровым и посещении Ленкома, Панков рассказал, что бывший худрук театра с большим трепетом относился к своему детищу.

«Это трепет, который очень важно уважать и ценить», — считает Панков.

По его мнению, быть режиссером — значит быть канатоходцем, умеющим сохранять баланс в искусстве и внутри себя.

«Мы все знаем такое прямое течение истории музыки. Вот есть жанры, есть композиторы, как сейчас бы сказали, хедлайнеры, которых все знают, но это как некий путь. Но по краям пути очень много тропинок или, может быть, всего лишь две, справа и слева, в которых происходит тоже много невероятного. Там тоже есть композиторы, там рождаются другие жанры. И этот путь — это как будто бы просто один ракурс на историю музыки. И тут еще важно понимать, что, если бы не было этих тропинок, возможно, через 50–100 лет не появлялись бы новые жанры», — пояснил он.

Приведенный пример он назвал ракурсом, а тропинки — стыком.

При этом он подчеркнул, что режиссер должен играть в театре своеобразную роль третейского судьи, который пытается сбалансировать ситуацию.

Именно за режиссером, по мнению Панкова, должно быть последнее слово.