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В Лос-Анджелесе прокомментировали слухи о разводе Уэста и Цензори

The Hollywood Reporter опроверг слухи о разводе Уэста и Цензори
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Daniel Cole/Reuters

Слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори являются полностью ложными. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей звездной пары.

«Объявления об их личной жизни будут исходить непосредственно от них, а не от таблоидов, которые распространяют слухи без источников», — заявил представитель рэпера Мило Яннопулос.

Он также добавил, что нынешние слухи — это пятый или шестой раз, когда СМИ сообщают о скором разводе Уэста и Цензори.

Первой газета, которая опубликовала эти слухи, стала Dailу Mail.

Инсайдер издания сообщил, что Уэст и Цензори расстались спустя чуть больше недели после скандального выхода на премии. По его словам, модель подала на развод не только из-за наряда, но и из-за нацистских высказываний Канье Уэста.

Ранее Ким Кардашьян сравнили с Бьянкой Цензори из-за откровенного наряда.

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