В музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Повелитель снов» художника Доржиева

В подмосковном музее «Новый Иерусалим» 21 февраля откроется выставка «Повелитель снов» художника Зорикто Доржиева, самая масштабная в его творческой биографии. Гости увидят живопись и графику, охватывающие период почти в два десятилетия, — в общей сложности 75 произведений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

В министерстве отметили, что выставка работ Зорикто Доржиева в Подмосковье проходит впервые. Музей «Новый Иерусалим» представляет проект в партнерстве с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery.

Директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко назвала выставку «Повелитель снов» продолжением знакомства посетителей с творчеством современных художников.

«Выставка будет интересна и тем, кто хорошо знает работы этого мастера, и особенно тем, для кого знакомство с его удивительными мирами и персонажами состоится впервые», — заявила Антипенко.

На выставке будет представлено три раздела — от первой знаковой серии и произведений Зорикто, связанных с темой детства, до появления авторского стиля «Ваджра-панк», в котором соединяются мастерство академической школы живописи и яркость поп-культуры.

Первый раздел «Детские игры — дело серьезное» посвящен размышлениям о жизни ребенка. Это яркие, динамичные работы, транслирующие эмоциональные детские образы.

Художник признается, что до 2010 года детские персонажи его картин были проекцией его собственных детских впечатлений. А когда у него подросли собственные дети, он стал смотреть на мир через призму их взгляда.

Концептуальные арт-объекты «Вечная жизнь» и «Вечная битва» вошли во второй раздел экспозиции. Работы были созданы во время эпидемии коронавируса.

Третий раздел посвящен женским образам. Загадочные красавицы художника обладают гипнотическим обаянием в любой ипостаси — мать, госпожа, возлюбленная, муза.

Также посетители увидят работы мастера из проекта «Новая степь», которые были представлены на 58-й Венецианской биеннале.

«Я постарался как можно шире обозначить все свои увлечения, стили, направления. Мы никогда раньше не собирали столько картин на одной площадке», — рассказал Зорикто Доржиев.

Ранее персональные выставки Зорикто были организованы в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее народов Востока, Галерее искусств Совета Европы, а также Ноймюнстерском Аббатстве.