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В Duolingo сообщили о смерти главного маскота сервиса

В Duolingo сообщили о смерти зеленой совы Дуо
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Shutterstock

Платформа для изучения языков Duolingo сообщила на своей странице в соцсети X, что ее маскот — зеленая сова Дуо — умерла.

«C тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что Дуо, также известная как сова Duolingo, умерла», — написано в сообщении платформы.

В Duolingo заявили, что «власти в настоящее время расследуют причину смерти совы» и компания сотрудничает с ними.

«Вероятно, она умерла, ожидая, что ты начнешь свой урок. Мы знаем, что у нее было много врагов, но мы просим вас воздержаться от сообщений о причинах ненависти к ней. Если вы чувствуете желание поделиться случившимся, пожалуйста, укажите номер своей кредитки, чтобы мы могли зарегистрировать вас в Duolingo Max в память о ней. Мы ценим, что вы уважаете частную жизнь [британской певицы] Дуа Липы в такое время», — сказано в заявлении сервиса.

В июне 2024 года Duolingo направил уведомление в Роскомнадзор о том, что из приложения был удален контент, пропагандирующий ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В феврале 2024 года Роскомнадзор начал проверку сервиса, а в апреле направил ему письмо с предупреждением о запрете на публикацию материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Ведомство потребовало от компании проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды и устранить выявленные нарушения.

Duolingo — бесплатная платформа для изучения языка, с письменными уроками, диктантами и разговорными заданиями. В сервисе есть игровое дерево навыков, по которому продвигаются пользователи, и словарный раздел, где можно практиковать уже изученные слова.

Ранее были названы самые популярные интернет-сервисы у россиян.

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