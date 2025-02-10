Бородина рассказала, как справилась с головной болью

Блогерша Ксения Бородина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как лечила головную боль.

Бородина делала и продолжает делать массаж головы и шейного отдела. Она принимает магний на ночь и противотревожные лекарства. Также телеведущая сделала ботокс головы и шеи. Артистка подчеркнула, что обращалась ко врачу, а не к косметологу. Телеведущая также ходила к психологу.

По словам Бородиной, она точно не знает, что ей помогло избавиться от головной боли.

«Почти год я не испытывала боли, кроме определенных дней раз в месяц. Ну это 1-2, и все ок. Лето отлично прошло и вся осень. Боли не было, и вот после декабря она вернулась. Было много работы, стресса, перелеты и т. д.», — поделилась знаменитость.

Бородина считает, что ее головные боли связаны с проблемами с сосудами и нервами. Она также назвала себя метеозависимым человеком, чье самочувствие зависит от атмосферного давления. Телеведущая пожаловалась на «страшные» магнитные бури, которые происходят в последнее время.

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