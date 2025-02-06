Холдинг «МТС Медиа» объявил программу театрального фестиваля «Первый план»

Зрители театрального фестиваля «Первый план», который пройдет в столичном Театре Гоголя с 17 по 21 марта, увидят спектакли старших курсов главных театральных вузов России — ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, Театрального института имени Щукина, Высшего театрального училища имени Щепкина и Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Об этом сообщили в холдинге «МТС Медиа» (учредитель фестиваля, входящая в него компания МТС Live выступила организатором).

В программе фестивале сочетаются постановки разных жанров как в конкурсной, так и во внеконкурсной программе: от мистического мюзикла и социальной буффонады до драматургии Уильяма Шекспира и Карло Гольдони, а также сразу две постановки по Чехову: традиционное прочтение «Чайки» и саундрама с чечеткой и поющими гейшами по мотивам рассказов классика.

Фестиваль откроется 17 марта мюзиклом «Ужасы в цветочном магазине» от студентов мастерской Ивана Благодера из РГИСИ.

Мюзикл создан по рассказу Уэллса «Цветение необыкновенной орхидеи». По сюжету разорившийся цветочный магазинчик на окраине города обретает известность после появления в нем таинственного, необыкновенного цветка. Дела хозяина идут в гору, но в этом момент в городе один за другим начинают исчезать люди.

18 марта студенты театрального института имени Щукина, которые обучаются у Геннадия Шапошникова, представят спектакль «Трактирщица».

Комедия Карло Гольдони расскажет о хозяйке флорентийской гостиницы, под чары которой попадают все постояльцы. Это длится до тех пор, пока в атмосферу всеобщего почитания не врывается непримиримый гонитель женщин.

19 марта студенты мастерской Елены Шаниной из ГИТИСа представят трагикомедийную саундраму «Чехов. Рассказы». Пять сюжетов будут дополнены живым оркестром, чечеткой, древнегреческим хором и поющими гейшами.

Также в программу вошли «Наполовину оконченная сказка», созданная студентами Школы-студии МХАТ, «Чайка» в трактовке старшекурсников Высшего театрального училища имени Щепкина, «Я-Гамлет ошибка» от студентов ГИТИСа и другие спектакли.

Член попечительского совета фестиваля «Первый план», актер Иван Янковский считает, что артисту нужно «не только наполняться новым, но и отдавать».

«Мне интересно поучаствовать в этом обмене творческой энергией, который намечается в Театре Гоголя», — заявил он.

Генеральный продюсер фестиваля «Первый план», директор по взаимодействию с индустрией «МТС Медиа» Игорь Хомский считает, что программа получилась насыщенной и разнообразной.

«Зрители смогут увидеть лучшие студенческие постановки и множество талантливых ребят, высокий потенциал которых понятен уже сейчас. Надеюсь, что «Первый план» поможет им заявить о себе и станет отправной точкой для развития профессиональных карьер», — сказал Хомский.