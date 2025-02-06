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Из сериала «Во все тяжкие» хотели вырезать Сола Гудмана из-за его «глупости»

Сценарист Гулд: глава АМС просил вырезать Сола Гудмана из шоу «Во все тяжкие»
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AMC

Сценарист Питер Гулд вспомнил, что боссы телеканала AMC просили убрать из сценария сериала «Во все тяжкие» одного из ключевых персонажей — Сола Гудмана. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам Гулда, Сол Гудман должен был стать персонажем, который носил в себе черты, не присущие главному герою Уолтеру Уайту: деловитость, самолюбие и несклонность к насилию.

«Его создание было полностью направлено на развитие истории Уолта. Мы не думали: «Вот независимый персонаж, у которого будет собственная жизнь», — пояснил сценарист.

И хотя именно эти черты сделали персонажа забавным, боссам AMC и самому Гулду они показались чрезмерными.

«Я боялся, что мы сломаем шоу, создав слишком глупого персонажа. <…> Мой страх усилился после телефонного звонка с руководителем AMC, который сказал: «Нам не нравится этот персонаж. Можем ли мы начать заново и придумать другую историю?» — вспомнил сценарист.

Гулд рассказал, что на истории Сола Гудмана настоял его соавтор Винс Гиллиган. Он решительно отстаивал сценарий и персонажа во время звонка.

«И надо отдать должное людям по ту сторону трубки, они отступили, потому что доверились Винсу», — поделился сценарист.

Сериал «Во все тяжкие» длился с 2008 по 2013 год. Всего вышло пять сезонов. Персонаж Сол Гудман, которого сыграл Боб Оденкерк, появился во втором сезоне шоу. Герой быстро завоевал популярность у поклонников, после чего был создан спин-офф «Лучше звоните Солу».

Ранее сообщалось, что фильм режиссера Перкинса «Обезьяна» понравился критикам больше «Собирателя душ».

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