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Главред Vogue получила награду от короля Карла III

Daily Mail: главред Vogue Винтур получила орден от Карла III за вклад в мир моды
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Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный редактор главного модного журнала Vogue Анна Винтур получила от короля Карла III орден Кавалеров Почета за вклад в мир моды. Об этом сообщает Daily Mail.

Церемония награждения проходила в Букингемском дворце. Журналистка пришла на награждение в сером пиджаке и длинной юбке. Кроме того, на ней были солнцезащитные очки, которые стали неотъемлемой частью ее образа, однако женщина сняла их во время торжественного мероприятия.

После того, как Карл III торжественно прикрепил орден к лацкану ее пиджака, Винтур улыбнулась и пожала ему руку.

До этого стало известно, что принцесса Кейт Миддлтон получила предложение сняться для глянца после объявления о ремиссии. По данным Daily Mail, с принцессой Уэльской связалась Винтур, которая считается одной из самых влиятельных женщин в индустрии моды. Журналистка через посредника предложила жене принца Уильяма сняться для издания и украсить своими фото обложки журналов по всему миру.

Ранее дизайнер рассказал, какое послание несла в себе шляпа Мелании Трамп.

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