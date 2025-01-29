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Elman впервые показал лицо сына

Певец Elman впервые показал лицо сына Иордана на видео с дня рождения мальчика

Певец Elman (настоящее имя Эльман Зейналов) и его супруга Маргарита Цой опубликовали совместное видео со дня рождения сына Иордана. Они впервые показали лицо наследника в сети.

Первый день рождения малыша прошел на Бали, где артист отдыхает с семьей и друзьями.

Ночью, накануне дня рождения Иордана, Маргарита и Эльман самостоятельно соорудили яркую фотозону из воздушных шаров, а уже утром мальчик задул первую свечу не без помощи родителей.

«Твой первый годик. Любимый сыночек, мы с папой безумно благодарны тебе что ты выбрал именно нас. Я хочу пожелать тебе всего самого светлого, нужного, доброго. Мы о тебе мечтали, мы тебя загадывали», — написала девушка под роликом.

Эльман Зейналов Маргарита Цой также воспитывают дочь Мариэль. Она появилась на свет в 2020 году — через год после свадьбы родителей. Иордан появился на свет год назад, и все это время родители скрывали внешность ребенка.

Накануне в сети появились кадры с дня рождения сына Бондарчук.

Ранее Карина Кокс показала дочерей от известного диджея.

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