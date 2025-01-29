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Режиссер спектакля «Щастье!» Алла Сигалова рассказала, как родилась постановка

Режиссер Сигалова призналась, что является поклонницей Маяковского
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Александр Вильф/РИА Новости

Режиссер и хореограф музыкального спектакля «Щастье!» Алла Сигалова в интервью проекту «Сноб» рассказала, как родилась постановка.

Издание напоминает, что спектакль создан по пьесе поэта Юлия Кима и композитора Владимира Дашкевича, в основу которой легли произведения Владимира Маяковского. Премьера состоялась в январе в Театре Моссовета.

Как рассказала режиссер, данная пьеса была выбрана именно потому, что в ее основе произведения Маяковского, «который не может не волновать».

«Мне кажется, что это настолько мощный автор, что обращение к нему всегда нас будет волновать. <...> И в данной ситуации эти тексты, скомпонованные, обработанные Юлием Черсановичем Кимом и положенные на фантастическую музыку Владимира Сергеевича Дашкевича, звучат очень мощно, очень», — подчеркнула Сигалова.

Главным референсом спектакля «Щастье!» стал текст пьесы Маяковского «Клоп», написанный осенью 1928 года. Премьера постановки по этому произведению состоялась 13 февраля 1929 года в режиссуре Вс. Э. Мейерхольда.

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